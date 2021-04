Anche quest’anno le celebrazioni della festa della Liberazione saranno diverse dal solito. Vengono organizzati momenti di commemorazione nel rispetto delle restrizioni anti-Covid: ecco la panoramica degli appuntamenti a Bergamo e provincia in vista del 25 aprile.

BERGAMO

In queste settimane, grazie alla sollecitazione della Consulta Provinciale degli Studenti, l’Anpi provinciale di Bergamo ha potuto entrare nelle scuole. Sebbene a distanza, diversi suoi collaboratori si sono alternati nel proporre interventi orientati a promuovere un modello di cittadinanza attiva basato sulla cultura democratica e costituzionale. Il progetto tocca le principali questioni legate alla storia del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione, non trascurando gli aspetti locali. E viene dato ampio spazio alle domande delle ragazze e dei ragazzi.

L’Anpi provinciale, poi, ha avviato l’iniziativa Il mio 25 Aprile, un invito a recapitare scritti (all’indirizzo mail info@anpibergamo.it) per celebrare questo 25 Aprile. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di creatività pensato come un modo per lasciare una traccia di questo tempo sospeso, per costruire un archivio – anche emotivo – degli echi che questa celebrazione lascia in tutti noi. L’associazione auspica che da questo esperimento possa scaturire una pubblicazione digitale e che in assenza della piazza fisica possano nascere tante agorà ideali.

Il 24 aprile, vigilia della Liberazione, sarà il giorno della presentazione del fondo archivistico che porta il nome del partigiano ed ex Presidente Provinciale Salvo Parigi (1924-2017): “Le carte di Salvo”. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 18 in diretta sulla pagina Facebook dell’Anpi Comitato Provinciale di Bergamo e con la quale intende rendere merito alla memoria di una tra le figure più importanti della Resistenza orobica. È con la chiusura di questo riordino archivistico, inoltre, che prende le mosse un processo di sistemazione e descrizione degli archivi personali dei dirigenti dell’Anpi di Bergamo al quale il sodalizio intende dare seguito. Un lavoro inedito per l’associazione di cui vuole essere protagonista. Mario Pelliccioli, componente della Commissione Cultura/Formazione/Memoria dell’Anpi di Bergamo introdurrà gli interventi di Marzia Marchesi (assessore a verde pubblico, educazione alla cittadinanza, pace, legalità del Comune di Bergamo), Mauro Magistrati (Presidente Anpi Provinciale di Bergamo), Carlo Salvioni (Presidente Comitato Bergamasco Antifascista) e Fausta Bettoni, archivista e curatrice del lavoro svolto sulle carte personali di Salvo Parigi.

Il 26 aprile l’associazione pubblicherà online un dialogo tra le storiche Valentina Colombi e Chiara Colombini, autrice del libro Anche i partigiani però… (Laterza, 2021). Introdotte da Mauro Magistrati, le due storiche presenteranno i contorni di questo contributo editoriale, allargando la riflessione all’uso pubblico della storia e al rapporto tra storia e memoria. Si tratta della prima tappa di un ciclo di incontri su questi temi. L’evento si potrà seguire in streaming sul canale YouTube dell’Anpi Provinciale a partire dalle 20:45.

L’Anpi nazionale, infine, invita tutti i cittadini a prendere parte all’evento “Strade di Liberazione”. Non ci si potrà riunire nelle strade, ma sarà possibile deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i alle 16 del 25 aprile.

PROVINCIA

Venerdì 23 aprile alle 20.30 il Comune di Cologno al Serio organizza una videoconferenza con lo storico Mario Pelliccioli. Per informazioni: https://globalgotomeeting.com/join/910239973

Sabato 24 aprile Albino organizza l’iniziativa “Impronte partigiane”, progetto promosso dalla Sezione Anpi di Albino e curato da Angelo Calvi e Mauro Magistrati. Cerimonia di scoprimento della targa dedicata ai partigiani, resistenti e antifascisti albinesi che hanno combattuto il fascismo e lottato per la libertà. Il programma prevede: alle 16 in via Brugali / via Mario Calegari Abbazia di Albino scoprimento della targa dedicata ai Calegari e a Plinio De Poli; cerimonia di intitolazione della via al Partigiano Mario Calegari. Sarà presente il sindaco di Albino, Fabio Terzi

L’amministrazione comunale di Pedrengo in collaborazione con Gruppo Alpini per commemorare l’Anniversario della Liberazione organizza per domenica 25 aprile il seguente programma:

– alle 7,45 ritrovo al sagrato della Chiesa parrocchiale

– alle 8 messa in memoria di tutti i Caduti e Dispersi

– alle 8,45 partenza per il Monumento dei Caduti in Piazza Europa Unita, Alzabandiera, deposizione della corona e discorsi celebrativi.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore.

Nel rispetto delle disposizioni normative anti covid, si invitano i partecipanti a mantenere la distanza interpersonale.

L’amministrazione comunale di Seriate organizza le celebrazioni per il 25 aprile. Il programma prevede: alle 10:30 ritrovo alla chiesetta del Cimitero; inno d’Italia; intervento degli studenti dell’Istituto Majorana; discorso di commemorazione del sindaco; alle 11 messa; benedizione e deposizione corona d’alloro. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid. In caso di maltempo si terrà solo un momento di preghiera alle 11. Nel pomeriggio, alle 15 ritrovo al monumento dei Caduti al Cimitero di Cassinone; a seguire deposizione corona d’alloro e discorso di commemorazione.

Martedì 27 aprile alle 20 in piazza Bolognini a Seriate il Circolo al Bafo, l’Anpi Seriate e Rifondazione Seriate organizzano “I giorni della Liberazione a Seriate”, commemorazione e lezione dello storico Pelliccioli sui fatti avvenuti durante la Liberazione di Seriate nei giorni 27 e 28 Aprile 1945. A seguire canti popolari.

A Scanzorosciate domenica 25 aprile verrà celebrata la festa della Liberazione con la deposizione delle corone ai monumenti dei caduti e con la messa alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Scanzo; a seguire i discorsi di commemorazione del sindaco Davide Casati e del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Giacomo Longhi. Infine le premiazioni del Concorso “Luigi Algeri” promosso dall’Anpi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Merini e l’Assessorato alla Cultura.