Si parte domani alle 12.30 dal derby di Milano. Le rossonere devono ribaltare il 2-1 dell’andata, e così dovranno fare le bianconere, in campo domenica alla stessa ora (partite in diretta su TIMVISION e Sky Sport). Questo fine settimana il campionato si ferma per l’ultima volta per lasciare spazio alle attesissime semifinali di ritorno di Coppa Italia TIMVISION. Inter e Roma, dopo aver trovato la prima vittoria in assoluto contro Milan e Juve nei primi 90’ di gioco, sognano di raggiungere la finale, ma dovranno fare i conti con le avversarie, decise a ribaltare il doppio 2-1 maturato nelle gare disputate a metà marzo. Si parte domani alle 12.30 dal derby di Milano, mentre domenica alla stessa ora le bianconere ospiteranno le giallorosse. Entrambe le… Source