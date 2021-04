Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole

QUOTA SALVEZZA – «Se c’è una quota salvezza? Penso di no perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire».

26 PUNTI IN 19 GARE – «Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare sono poche e ogni gara ha un peso sempre più rilevante».

