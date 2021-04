Ibrahimovic rinnova il suo contratto fino al 2022 e tenta lo sprint finale per il campionato. Ma con la Lazio resta in dubbio

Un nuovo anno di contratto in rossonero per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha rinnovato il suo contratto fino al 2022 ed è carico per il finale di campionato e per lo sprint Champions. La sua è una presenza importante e la sua assenza si è spesso fatta sentire: sono infatti 16 le gare saltate per infortunio.

Presto potrebbe aggiungersi anche la 17esima: infatti il centravanti rossonero potrebbe saltare il match con la Lazio. A Milanello si lavora per recuperarlo, ma la prima gara post rinnovo potrebbe non essere quella dell’Olimpico.

