Notte da incubo a Napoli per la Lazio. I biancocelesti non subivano cinque gol da ben cinque anni: i dettagli

Cinque gol che pesano e che segnano una prima volta. La Lazio va via dal San Paolo con una pesante cinquina. Un passivo così pesante per i biancocelesti non arrivava da ben cinque anni. E, ironia della sorte, il palcoscenico era sempre quello del San Paolo.

Come ricordato da Lazio Page, era il 20 settembre del 2015 e in panchina c’era Stefan Pioli. Ma i record negativi non finiscono qui. Infatti è la prima volta nell’era Inzaghi che la Lazio subisce cinque gol. Insomma, un qualcosa su cui riflettere.

La Lazio non aveva mai perso subendo 5 gol nell’era Inzaghi, non subiva 5 reti da oltre 5 anni, sempre a Napoli (Napoli-Lazio 5-0 del 20 settembre 2015, seconda stagione di Pioli) #NapoliLazio — Lazio Page (@laziopage) April 22, 2021

