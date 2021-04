Negli ultimi anni il commercio elettronico ha fatto registrare una crescita senza precedenti, un fenomeno accelerato da una serie di fattori tra cui la trasformazione digitale, il boom dell’uso dello smartphone e la pandemia di Covid-19. L’aumento dello shopping online interessa tutti i settori, come dimostra il forte incremento per le ricerche online sulle lenti a contatto.

Secondo i dati di Google Trends, le ricerche di termini come “lenti a contatto morbide” e “lenti a contatto permanenti” sono cresciute dal 150 al 200% negli ultimi 12 mesi. Tra le soluzioni più cercate dagli utenti ci sono anche le lenti a contatto colorate graduate, quelle progressive e le soluzioni uniche, con un incremento del 50% anche per quello che riguarda le ricerche per capire dove è possibile acquistare online lenti a contatto con un buon rapporto qualità-prezzo.

Dove comprare online le migliori lenti a contatto e cosa valutare

Il successo dell’e-shop anche nel settore eyewear è dovuto soprattutto alla possibilità di acquistare online e risparmiare, trovando spesso prezzi convenienti e un servizio più agevole.

Per individuare le promozioni migliori del momento è possibile effettuare una rapida ricerca sul web, digitando per esempio “offerte lenti a contatto online” su qualsiasi motore di ricerca e passare in rassegna tutte le soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

È infatti altrettanto importante riservare grande importanza alla qualità, specialmente quando si devono comprare prodotti come le lenti a contatto, per le quali è indispensabile valutare con attenzione la manifattura del modello per evitare potenziali rischi per il benessere e la salute degli occhi.

Per capire quali lenti acquistare è essenziale verificare alcune caratteristiche principali, tra cui il tipo di difetto visivo da correggere in base alla presenza di miopia, ipermetropia o astigmatismo.

Lo stesso vale per la gradazione delle lenti a contatto, da scegliere a seconda delle indicazioni fornite dall’oculista dopo un’accurata visita specialistica, evitando di usare quella degli occhiali in quanto completamente diversa per via della distanza di queste lenti dagli occhi. Dopodiché, è importante definire se comprare lenti a contatto giornaliere, quindicinali o mensili, a seconda di quanto tempo indossarle in base al tipo di manutenzione e cure da riservare alla conservazione delle lenti.

In alcuni casi è possibile optare per dei modelli permanenti, da utilizzare sia di giorno che di notte in modo continuativo, tuttavia è necessario un parere positivo da parte del proprio oculista per capire se è possibile usare questo tipo di lenti a contatto. La forma, invece, è legata al disturbo visivo da correggere, infatti le lenti sferiche sono impiegate in genere per i difetti più frequenti come l’ipermetropia e la miopia, mentre quelle toriche asferiche per l’astigmatismo e le persone che hanno bisogno di un campo visivo più ampio e profondo.

Perché acquistare lenti a contatto online?

Al giorno d’oggi tante persone che indossano lenti a contatto scelgono di comprarle online, una soluzione semplice e conveniente per trovare prodotti a prezzi vantaggiosi e un’ampia scelta di modelli tra cui scegliere.

Alcuni store online propongono anche servizi in abbonamento, una modalità molto apprezzata poiché agevola l’acquisto e non rende necessario ricordarsi ogni volta di comprare le lenti prima che quelle utilizzate siano da sostituire.

In questo modo è possibile individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze, ad esempio preferendo le lenti mensili o giornaliere, per poi ricevere a casa il kit completo con i prodotti da usare durante il mese, ottenendo alcuni benefici importanti tra cui uno sconto sul prezzo e un servizio di consegna puntuale e automatico. Ad ogni modo, prima di acquistare presso un’e-commerce è importante verificare l’affidabilità del fornitore e la qualità dei prodotti, controllando la reputazione dell’azienda e le recensioni online degli altri utenti.

Comprare online le lenti a contatto consente di usufruire di diversi vantaggi, con la possibilità di pagare online in maniera facile e sicura, usando una carta di credito oppure un sistema digitale come PayPal.

Inoltre, alcune piattaforme offrono anche programmi fedeltà con i quali accedere a sconti riservati e benefici esclusivi per i clienti più affezionati, una caratteristica che spinge sempre più persone a preferire i canali telematici per comprare lenti di qualità a prezzi competitivi.