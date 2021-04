Possibili novità per il mercato della Lazio: Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del suo assistito

Ancora nuove indiscrezioni per il mercato della Lazio, questa volta sul fronte degli esterni. Infatti, oggi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, accostato ai biancocelesti in diverse occasioni. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il prossimo mese sarà decisivo per il futuro di Elseid. Lui è un giocatore di prima scelta e, di conseguenza, merita di giocare in un grande club. Se al termine della stagione Hysaj lascerà Napoli, sarà il club partenopeo a rimetterci: alla fine, però, su quello che sarà il suo futuro non si può sapere, come per il futuro di Gattuso. Al momento abbiamo 4-5 opportunità si cui stiamo lavorando e tre di questo riguardano delle big italiane, che hanno una storia importante. Vedremo cosa accadrà».

L’articolo Mercato Lazio, ag. Hysaj: «Tre big italiane sulle sue tracce» proviene da Lazio News 24.