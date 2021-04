Il fantasista del Cagliari Gaston Pereiro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica HDF

Il fantasista del Cagliari Gaston Pereiro ha parlato alla trasmissione radiofonica HDF trasmessa nella stazione 1010 AM uruguaiana. Ecco le parole di Pereiro.

PARMA – «Aver recuperato e vinto la partita contro il Parma ha dato una spinta importante al gruppo, visto che stiamo lottando per non retrocedere. Per fortuna abbiamo ancora gli scontri diretti con alcune squadre che stanno davanti a noi nella corsa salvezza come Benevento e Fiorentina»

NAZIONALE – «Mi piacerebbe tornare in Nazionale e andare ai mondiali in Qatar, sarebbe un sogno giocare un campionato del mondo»

FUTURO – «Tornerò prima o poi: è la squadra per cui tifo e ci ho giocato da quando avevo 12 anni. Non so dire quanto, ma tornerò al Nacional»

