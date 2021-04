È tutto pronto per la riapertura della “Cà dell’Oste”. Questa storica trattoria situata nelle vicinanze dello stadio di Bergamo torna ad accogliere i clienti da lunedì 26 aprile come previsto dal nuovo decreto Riaperture approvato dal Consiglio dei Ministri.

La titolare, Betty Rota, afferma: “Questa riapertura serve molto anche a livello psicologico: per capirne l’importanza basta pensare che il nostro locale ha 46 anni di storia e non ha mai chiuso un giorno, nemmeno per le vacanze. Siamo particolarmente contenti, quindi, di poter riaprire: utilizzeremo il grande spazio all’aperto di cui dispone il nostro locale, con la possibilità di contare su 100 posti comodamente usufruibili anche in caso di pioggia grazie alla presenza di un porticato, di tendoni e di ombrelloni. Naturalmente applichiamo il distanziamento fra i tavoli e il rispetto delle normative anti-Covid per garantire la massima sicurezza. Le regole relative alla zona gialla (il colore assegnato ora alla Lombardia e a Bergamo) consentono l’apertura a pranzo e a cena con il coprifuoco alle 22 e al momento saremo aperti tutti i giorni per il pranzo, venerdì e sabato anche la sera per la cena. Con questi orari rimane operativo, inoltre, il servizio d’asporto e consegna a domicilio con la possibilità di effettuare le proprie ordinazioni telefonicamente e ricevere ciò che si desidera a casa propria o nel luogo indicato”.

Per chi volesse pranzare, dal lunedì al sabato è disponibile un menù comprensivo di primo, secondo, acqua, vino e caffè al costo di 11 euro, mentre la domenica a pranzo, il venerdì e il sabato a cena c’è il menù alla carta. Il locale propone cucina casalinga, tipicamente bergamasca e non solo: la scelta spazia tra i piatti della tradizione orobica ma si estende ad altre prelibatezze in modo da soddisfare tutti i palati.

Fra le specialità maggiormente apprezzate spiccano casoncelli e scarpinocc, pasta fatta in casa, lasagne e risotti, ma anche il brasato, il coniglio, l’arrosto e la polenta taragna. Pensando in modo particolare ai giovani, poi, vengono preparati ottimi hamburger a km zero adoperando prodotti del territorio come la pasta di salame e ingredienti di qualità come carne pregiata.

La genuinità delle ricette si abbina perfettamente all’atmosfera familiare che da sempre contraddistingue la Cà dell’Oste. “Sin da quando i miei genitori Piero e Lina l’hanno avviata – evidenzia Betty Rota – è un luogo in cui ritrovarsi in amicizia e stare insieme. Nel tempo ha mantenuto queste caratteristiche e sta proseguendo a conduzione familiare: accanto a me e a mia sorella Laura lavorano mio figlio Nicola e mia nipote Martina, che rappresentano la terza generazione della nostra famiglia nella gestione dell’attività”.

Guardando al futuro post-Covid, infine, va ricordato che la trattoria è un luogo ideale anche per organizzare compleanni, cene di classe e feste: in questi casi si possono stabilire menù personalizzati con prezzi speciali.

La Ca’ dell’Oste” è a Bergamo in viale Santuario dell’Addolorata, 4: è gradita la prenotazione telefonando al numero 035237669 – 3519253650 oppure inviando un’e-mail a nicolacadelloste@gmail.com

Per avere ulteriori informazioni accedere al sito www.trattoriacadellostebg.com oppure seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram “Cà dell’Oste”.