Dopo il pareggio contro il Torino ha parlato a Sky il portiere del Bologna Lukasz Skorupski: "Sinceramente non è stata una partita facile, volevamo raggiungere i 40 punti ma purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso siamo a 38, pensiamo a conquistare il prima possibile la salvezza e a finire bene il campionato. Il loro pressing ci ha messo in difficoltà, abbiamo provato a partire costruendo dal basso ma Belotti e Zaza ci hanno costretto a fare molti lanci lunghi. La mia parata su Belotti? Sono rimasto in piedi fino all'ultimo ed è andata bene".