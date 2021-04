Al termine del match contro la Juventus, ha parlato il tecnico del Parma D’Aversa: “Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima prestazione, abbiamo lavorato bene sia in fase difensiva e offensiva portando intensità. Il gol subito a due minuti dalla fine è arrivato in una circostanza che ci vede commettere errori con costanza frequente, mi riferisco al calcio d’angolo e credo abbia influenzato l’andamento del secondo tempo e sul risultato finale. Spesso concediamo gol su palla inattiva e dove possiamo avere la possibilità di riaprire la gara pur essendo in area da soli non sfruttiamo le circostanze. Nel 2021 abbiamo perso 19 punti da rimonte subite, se avessimo avuto Source