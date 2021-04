E' proseguita la preparazione del Sassuolo in vista dell’anticipo di sabato sera contro la Sampdoria. La squadra ha svolto riscaldamento, messa in azione e possesso palla. Lavoro differenziato per Francesco Caputo e Giacomo Raspadori. Sono 15 i precedenti tra le due formazioni in Serie A: sette vittorie per i neroverdi, tre per i blucerchiati – cinque pareggi completano il quadro. Il Sassuolo ha vinto il match di andata contro la Sampdoria e potrebbe ottenere due successi stagionali contro i liguri per la seconda volta in Serie A, dopo il 2017/18 con Iachini in panchina. Il Sassuolo ha segnato 10 reti negli ultimi quattro incontri di Serie A contro la Sampdoria, t Source