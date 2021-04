In vista della gara di domenica contro la Turris ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio mister Auteri pronto al suo secondo debutto sulla panchina biancorossa. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto 4-5 giorni di lavoro e ho ritrovato una squadra non messa benissimo sul piano emozionale poi dopo gli allenamenti è tornata la positività e sono soddisfatto anche perché ho trovato grande disponibilità dal gruppo. Io resto convinto della qualità di questa squadra. Giocheremo a seconda delle condizioni dei calciatori con ritmi alti, cercando di essere propositivi e non concedere agli avversari. Sul piano umano ci si abitua a subentrare facendo questo lavoro, nella mia carriera è la quinta volta che accade ma sono contento di essere tornato per dare una mano a centrare questo traguardo ambito. Non sarà facile ma nessuno di noi non vuole affrontare queste difficoltà. Io questo gruppo l’avevo lasciato unito e compatto l’ho ritrovato con qualche dispersione ma a volte inconsciamente queste cose possono capitare, io ho dato una scossa e ho trovato subito una buona risposta perché è un gruppo che ha voglia e qualità. Abbiamo voglia di tornare ad essere la squadra di prima. I giocatori così stupidi non sono e conoscono la verità dall’interno e sanno che si possono fare cose importanti, hanno la certezza che insieme potremo andare avanti. A due giornate dalla fine tutte le squadre sono determinante, la condizione della Turris conta poco. Mercurio? E’ un 2003 che ha qualità, l’ho conosciuto in questi giorni ma non gli si possono dare troppe responsabilità. In ogni caso mi ha sorpreso molto positivamente. Cianci lo conoscevo già da prima e ho avuto buone conferme. Non ha mai espresso al massimo le sue qualità, ha bisogno di essere allenato bene con continuità di lavoro”.

