Indiscrezioni sullo statuto della Super League: 400 milioni dai diritti TV da distrubuire ai piccoli club esterni alla lega

Der Spiegel svela alcune indiscrezioni relative alla Super League e alle misure prese per includere anche i club non iscritti alla lega. Secondo il media tedesco, sarebbero previsti 400 milioni di euro derivanti dai diritti TV da distribuire ai club più piccoli per farli crescere.

Una cifra davvero importante che corrisponderebbe all’8% dei ricavi per i diritti TV della Super League: un progetto dunque per aiutare economicamente anche i club più piccoli.

L’articolo Super League: 400 milioni dai diritti TV per i piccoli club non iscritti proviene da Lazio News 24.