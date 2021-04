REGIONE – L’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) – Ente di formazione della UIL SCUOLA, ha organizzato per l’a.s. 2019/20 il 1° Concorso “Salviamo la nostra terra”.

Il Concorso bandito è stato rivolto alle scolaresche delle classi di ogni ordine e grado del territorio molisano. L’IRASE ha lasciato ampia libertà rispetto ai progetti da presentare che potevano essere costituiti da un elaborato artistico, un tema argomentativo, un testo poetico o un elaborato multimediale sulla tematica del rispetto ambientale.

Gli studenti che hanno partecipato al Concorso sono stati guidati dalle docenti referenti che sono riuscite a sensibilizzarli sull’importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra.

Giovedì 22 aprile 2021 si è svolto sulla piattaforma meet il Convegno nel corso del quale sono state proclamate le scuole vincitrici dei Premi messi in palio dall’IRASE.

La giornata scelta non è stata casuale, fin dal 1970 l’ONU ha istituito la Giornata della Terra (Earth Day), quest’anno si è celebrata la 51a edizione, proprio il 22 aprile per sensibilizzare il mondo intero sull’importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra.

Al Convegno hanno preso parte la Presidente della Commissione, Dott.ssa Maria Cristina Battista, la Presidente dell’IRASE prov.le di Campobasso, prof.ssa Roberta Ranieri, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella, i Dirigenti Scolastici e i docenti referenti dei diversi Istituti vincitori del Concorso.

L’IRASE intende bandire il Concorso “Salviamo la nostra terra” anche il prossimo anno scolastico in quanto è fortemente convinta che proprio la scuola, per il suo compito di istruire, formare ed educare, ha il dovere di focalizzare l’attenzione delle giovani generazioni sulle tematiche relative alla tutela ambientale suscitando in loro una consapevolezza sempre maggiore su temi della salvaguardia del nostro pianeta.

Nel mese di maggio si terrà la cerimonia di consegna ufficiale dei Premi e degli attestati alle classi dell’a.s. 2019/20 appartenenti alle scuole vincitrici:

– la classe 4^ della scuola primaria di Jelsi (dell’IC di Campodipietra);

– le classi 2^ e 3^ classe della scuola primaria dell’IC di Carovilli,

– il gruppo della della 5^ primaria dell’IC “Giovanni XXIII” di Isernia;

– la classe 3^ della scuola secondaria di I gr. dell’IC di Colli a Volturno (IS);

– la classe 1^ della secondaria di II gr. dell’Istituto Biotecnologico dell’IIS “Pertini” di Campobasso.

L’articolo 1° Concorso “Salviamo la nostra terra”: a maggio le premiazioni proviene da Molise News 24.