Nelle ultime ore il nome di Kajo Jorge, attaccante del Santos, è stato accostato alla Lazio, e sono inoltre comparse foto di presunte documentazioni circa l’affare tra i biancocelesti e il club brasiliano.

In serata però, è arrivata la smentita ufficiale del club di Claudio Lotito: «In merito alle notizie stampa che stanno circolando in queste ore sull’interesse verso il calciatore Kajo Jorge, la S.S. Lazio comunica che i documenti pubblicati sul web risultano essere falsi e contraffatti. Il club brasiliano Santos, con cui esistono storici rapporti consolidati dalle numerose operazioni comuni, è già stato informato della vicenda. La società ha dato mandato ai propri legali affinché agiscano a tutela del club nelle sedi opportune».

Se for verdade isso, o prazo já tinha acabado faz um tempo já, porque já vimos que parece que o Kaio Jorge não ia renovar… a proposta é quase 80 milhões de Reais e ficamos com 20% por futura venda, mas tem que aceitar, precisamos de dinheiro pra contratar com o transferban pago https://t.co/iiwfuIhZlu

