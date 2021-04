Due novità alla vigilia di Atalanta-Bologna: la prima, “Hateborr convocato, domani vediamo se può giocare”.

La seconda, un Gasp avanti tutta: “Dobbiamo puntare al secondo posto, anche per toglierci altre preoccupazioni. Bisogna guardare avanti, il secondo posto è nelle nostre mani. L’anno scorso l’abbiamo mancato all’ultima partita, se facciamo il massimo ci arriviamo”.

Gasperini preferisce non piangersi troppi addosso per i gol sbagliati e pensa positivo: “Punti persi? Guardiamo ai 65 punti che abbiamo, siamo molto soddisfatti quando fai prestazioni di questo livello con Juve e. Roma. E quanto ai gol sbagliati, siamo sempre il miglior attacco. E vero che adesso, a sei giornate dalla fine, tutti devono cambiare marcia, e stato determinante Malinovsky ma dobbiamo riuscire a esserlo con tutti”.

La sfida col Bologna? “Difficile, è un’ottima squadra che fa un calcio offensivo, sono pericolosi. Per stare ad alti livelli però dobbiamo superare questo ostacolo. Problemi con Barrow? Noi gli siamo molto affezionati e siamo contenti che faccia bene a Bologna”.

Il punto sulla squadra: “Sta bene, chiaro che questa è la terza partita in otto giorni ma vale anche per gli altri. Il gol di Cristante? Sono episodi, Gollini purtroppo e partito in ritardo su un tiro dalla distanza e il gol ha dato fiducia alla Roma, ma anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per fare gol, non solo nel primo. Però abbiamo giocato un’ottima gara e pesa l’espulsione oltre ai gol non fatti. Non tirerei fuori solo le cose negative. E non è stato un problema di concentrazione, non è tutto spiegabile, c’è anche il portiere della Roma che ha fatto tante parate”.

Infine una considerazione sul gruppo squadra: “Ragazzi eccezionali per comportamento e negli allenamenti, ora serve l’ultimo sforzo in queste sei giornate”.