Il Comune di Bergamo rinvia le scadenze della Tari per quel che riguarda il 2021: l’Amministrazione cittadina ha deliberato, nella seduta di Giunta del giovedì, il rinvio del pagamento della Tariffa per la raccolta dei rifiuti e i servizi ambientali.

Per l’anno 2021, quindi, in deroga a quanto previsto in via generale dal regolamento, le scadenze di pagamento di slittano di alcuni mesi e sono stabilite alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022.

Una misura significativa, che dilaziona il pagamento del servizio tenendo conto delle difficoltà derivanti dalle chiusure e dalle limitazioni imposte in questi primi mesi del 2021. Palazzo Frizzoni, come negli anni scorsi, cercherà anche di prevedere, per quello che riguarda le utenze private, eventuali contributi per venire incontro alle fasce economicamente più fragili della popolazione, nel tentativo di venire ulteriormente incontro ai cittadini di Bergamo per quel che riguarda il pagamento del servizio di quest’anno.