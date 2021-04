Armando Madonna, tecnico della Primavera dell’Inter, ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi contro il Cagliari

Armando Madonna, tecnico della Primavera dell’Inter, si ritiene complessivamente soddisfatto del match vinto dai suoi ragazzi al Centro Sportivo di Assemini contro il Cagliari. Decisiva la doppietta di Satriano. Ecco il suo commento a fine gara ai microfoni di Inter-News.it:

3-5-2 – «Da qualche settimana siamo passati al 3-5-2. Sono soddisfatto della reazione dei ragazzi ma dobbiamo sicuramente migliorare. La fase di non possesso la facevamo bene prima e anche adesso, dobbiamo fare di più in zona gol. Dobbiamo trovare più opportunità, più giocate di personalità. È importante liberare la testa e in fase di possesso cercare di creare delle situazioni offensive migliori».

IL RIENTRO DI ORISTANIO – «Gli manca ancora parecchio. Sta lavorando bene, abbiamo provato oggi a fargli giocare un tempo perché la condizione si trova giocando. Ha qualità diverse da tutti gli altri: è bravo nell’uno contro uno, ti mette in difficoltà nelle giocate a terra. Dobbiamo recuperarlo, ha affrontato vari problemi ma a breve vedremo il vero Oristanio».

SATRIANO E LA DOPPIETTA – «Dopo il derby col Milan ha segnato anche ad Ascoli, non è stato sempre a secco. L’importante sono le prestazioni: ci dà quantità e presenza. È un giocatore che ha nella corsa, nella volontà e nella voglia le sue qualità migliori».

