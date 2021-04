Per la prima serata in tv, sabato 24 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”, con Claudio Gioè. Verranno proposti due episodi dal titolo “La cattura di Zagaria”: nel primo, le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra proseguono, trovando apparenti conferme. La PM si serve di Visentin come fonte interna alla squadra, e coinvolge anche Carlo…

Nel secondo, l’irruzione in casa Ventriglia salta a causa di una talpa di Zagaria all’interno della polizia, che informa il boss appena in tempo per evitare l’arresto. La squadra è costretta a riorganizzarsi, ma nel

Su Canale5 alle 21.35 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Discordia”: un membro del Congresso, Logan Reed, viene ucciso sulla porta di casa con un proiettile alla testa. Poche ore dopo, qualcuno ammazza Marcus Ervin con lo stesso Modus Operandi…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Don Camillo monsignore ma non troppo”; su Italia1 alle 21.20 “Dragon trainer 3 – Il mondo nascosto”; su La7 alle 21.15 “Mussolini ultimo atto”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – La casa sul lago”; su Iris alle 21.10 “La regola del sospetto” e su Italia2 alle 21.10 “The maid – La morte cammina tra i vivi”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “La Unidad”. Un team di agenti spagnoli dell’antiterrorismo riesce a catturare uno spietato terrorista esponendo la Spagna ai suoi seguaci, compreso il figlio, tutti disposti a morire per la loro causa.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena “Oscura immensità”. Tratto dal romanzo ‘L’oscura immensità della morte’ di Massimo Carlotto, lo spettacolo, firmato da Alessandro Gassman, con Giulio Scarpati e Claudio Casadio, racconta un tragico fatto di cronaca, avvenuto nella provincia del nord-est italiano, che mette a confronto vittima e carnefice.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai