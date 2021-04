Undici club di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere sanzioni per Juve, Inter e Milan in merito alla Super League. La situazione

Una lettera inviata al presidente Dal Pino per chiedere sanzioni per Juve, Inter e Milan. È questo successo questa sera in Serie A, con undici club che hanno scritto al presidente della Lega. Si tratta – come spiega Repubblica – di un atto di accusa contro i club e i loro amministratori.

A firmare la missiva sono stati tutti i club tranne Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Verona e ovviamente i 3 legati alla Superlega. I club firmatari hanno chiesto un’assemblea urgente per analizzare “i gravi atti posti in essere” e decidere le relative conseguenze.

