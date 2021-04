È online da giovedì 22 aprile il nuovo portale di Regione Lombardia dedicata ai dati dettagliati sull’andamento delle vaccinazioni anti-Covid 19.

Una risposta alle continue sollecitazioni da parte delle opposizioni in consiglio regionale, che per mesi hanno chiesto che i numeri relativi alla pandemia fossero resi disponibili a tutti e trasparenti, sia quelli relativi ai contagi che poi quelli riferiti alle somministrazioni di vaccino.

Sul caso era montata nuovamente la polemica martedì 20 aprile, quando il consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta, da sempre in prima linea sul tema, all’ennesima richiesta si era visto fornire dati sulle vaccinazioni vecchi di due settimane.

“Prendo atto, visto l’ennesimo file retrodatato e non aggiornato, dell’inefficienza di Regione Lombardia, visto che il massimo della trasparenza che riescono ad offrire è una tabella aggiornata a due settimane fa – aveva commentato con amarezza – . Le ipotesi sono due, o non ci vogliono far avere i dati aggiornati oppure effettivamente non li hanno, cosa che troverei gravissima perché non è ammissibile che Regione Lombardia non sappia quanti e quali siano i soggetti vaccinati questa settimana. Mi chiedo, a questo punto, quali siano i dati che vengono trasmessi al Governo e se siano qualitativamente e temporalmente validi”.

A due giorni da quello sfogo, la Regione ha prodotto una apposita sezione sul proprio sito ufficiale, nella quale invece i dati sulla campagna vaccinale sono precisi e aggiornati.

“Molto soddisfatto di questo primo risultato – sottolinea Carretta -. Dispiace per il tempo che abbiamo perso e fa sorridere che solo ora che le vaccinazioni sembrano ingranare grazie al portale di Poste Italiane, Regione Lombardia trasmetta i dati. Ad ogni modo conta solo aver ottenuto finalmente una prima parte dei dati che chiedevamo da mesi. Adesso, visto che la piattaforma esiste, chiederò di completarla con gli ultimi dati mancanti come le categorie vaccinate suddivise in ogni Comune, la divisione comunale di prima e seconda dose effettuata e le tipologie di vaccini somministrate con le relative scorte in magazzino, come richiesto a più riprese anche dagli altri colleghi di opposizione. Resta il risultato, perché la battaglia per la trasparenza in questa Regione si può dire vinta, per ora”.

I dati Comune per Comune in provincia di Bergamo

In base ai dati, aggiornati alla sera del 22 aprile, in provincia di Bergamo il 20,84% della popolazione target ha ricevuto la prima dose del vaccino: 197.300 somministrazioni su un obiettivo di 946.801 persone. Le seconde dosi somministrate sono invece 85.517.

Il colore più intenso sulla mappa indica una percentuale maggiore di somministrazione della prima dose rispetto alla popolazione: si va dall’11, 27% di Vigolo al 59,96% di Valgoglio, Comune protagonista di una intensa vaccinazione di massa a fine marzo.

I dati del proprio comune sono consultabili scorrendo col mouse sulla mappa o selezionando il nome dal menù.

var divElement = document.getElementById(‘viz1619210526508’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’1062px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.width=’800px’;vizElement.style.height=’1062px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’977px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);