Il 25 aprile 2010 fu un giorno importante per la storia calcistica della città di Roma, grazie alla doppietta di Giampaolo Pazzini

Un giorno importantissimo per la storia calcistica di Roma, anche se viene ricordato in maniera totalmente diverse nelle due sponde del Tevere. Il 25 aprile 2010, infatti, l’AS Roma venne battuta per 1-2 in rimonta dalla Sampdoria, guidata da uno straripante Giampaolo Pazzini: uno sconfitta bruciante, che compromise la scalata dei giallorossi per la vittoria del campionato.

Il gol dell’1-0 di Francesco Totti non bastò alla seconda squadra della Capitale per raggiungere la vittoria e, dopo le lacrime di Philippe Mexes, arrivò questo risultato che viene ancora ricordato con un sorriso dalla Roma biancoceleste. Non solo la Liberazione o San Marco: nella Città Eterna il 25 aprile è anche il Pazzini-day.

L’articolo 25 aprile, non solo la Liberazione o San Marco: a Roma è il Pazzini-day proviene da Lazio News 24.