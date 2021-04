Ritorna a vincere l’Akragas di Francesco Di Gaetano, e nel modo migliore contro una grande antagonista che ha mostrato grande valore tattico e tecnico.

La Nissa del tecnico Angelo Bognanni ha tenuto sottotorchio per tutti i nvanta minuti, la squadra biancazzurra, che rispetto alle precedente esibizioni, ha mostrato la giusta grinta e determinazione. Un gol dell’argentino Villa consegna, infatti, tre punti importanti per la propria classifica generale che migliora sensibilmente e permette di fare un bel passo avanti in attesa di tempi migliori.

Akragas tonico sin dai primi minuti che sfiora il vantaggio con uan conclusione del giovane Incatasciato, poi al 27’ arriva il vantaggio sul finire del tempo con l’attaccante argentino Mauricio Villa su respinta corta del difensore Campanaro.

Nel secondo tempo, la Nissa aumenta il ritmo partita, ma non riesce a passare, grazie ad una difesa akragantina granitica imperniata attorno ad Alfonso Cipolla ed al portiere Compagno. Mercoledì prossimo si giocherà l’infrasettimanale, ed entrambe le squadre saranno impegnate in due derby molto incerti: l’ Akragas fuori con il Canicattì, la Nissa in casa con la Sancataldese.

AKRAGAS: Compagno, La Spina, Maniscalco (68’ Baio), Spinelli, Cipolla, Licata (12’ Giardina), Biondo (79’ Cerra), Incatasciato, Gambino (84’ Sicurella), Villa (68’ Fricano), Seckum. All. Francesco Di Gaetano. A disp: Giarratana, Baio, Bulades, Cerra, Di Salvo, Fricano, Spataro, Sicurella, Giardina.



NISSA: Keba, Salvo (83’ Calabrese), Tosto, Bisogno (65’ Retucci), Conti, Campanaro, Illario (58’ Mazzoni), Giuseppe Priolo, Gallon (54’ Bellanca), Prestia, Stassi (90’ Cristian Priola). All. Angelo Bognanni. A disp: Chimenti, Riccardo Priola, Mazzoni, Calabrese, Maione, Bellanca, Ramella, Cristian Priola, Retucci.



ARBITRO: Dario Pomara di Palermo

Assistenti: Francesco Conti ed Elvira Rizzo di Enna

RETE: 47’ Villa

