“Questo 25 aprile, sebbene festeggiato ancora una volta in forma ristretta e nel rispetto delle misure anti Covid, ha però il sapore speciale per noi tutti grazie al saluto della partigiana Luciana Romoli – Luce rivolto alla comunità bitettese in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Grazie di cuore a nonna Luce e a tutti i partigiani che hanno lottato per la nostra libertà”. Così, sui social, la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio.

Luciana Romoli, oggi 91enne, a 13 anni è stata Luce: staffetta della Brigata Garibaldi della sesta zona di Roma. La staffetta era la ragazza che, rischiando la vita, manteneva i collegamenti tra il Comitato di Liberazione Nazionale e le brigate. Il 25 aprile del 2015 ‘nonna Luce’, come la chiama affettuosamente la sindaca Pascazio, è stata ospite a Bitetto e oggi ha inviato un videomessaggio rivolto a tutta la comunità bitettese.

