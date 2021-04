Joao Pedro scalpita per il match di questa sera contro la Roma: il capitano del Cagliari è vicino a un record. Il dato

Joao Pedro scalpita per il match di questa sera. Il capitano del Cagliari, tornato al gol contro l’Udinese dopo cinque turni a secco, troverà la Roma, una delle sua vittime preferite in Serie A: 5 centri realizzati negli ultimi tre scontri diritti, compresa la doppietta per 3-2 prima di Natale. Il numero 10 rossoblù è alla ricerca di ulteriori reti per salvare la sua squadra dalla retrocessione, ma anche per raggiungere nuovi record personali.

Joao – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – è attualmente a 14 reti in 32 presenze in campionato, di conseguenza potrebbe diventare il primo brasiliano con almeno 15 gol in due stagioni di Serie A consecutive a partire da Kakà (2007-2008 e 2008-2009). JP ha realizzato 6 centri nel 2021 contro Napoli, Benevento, Sassuolo, Crotone, Sampdoria e Udinese. Nei top 5 campionati europei solo un altro brasiliano ha fatto meglio di lui: Matheus Pereira del West Bromwich.

