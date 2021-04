Razvan Marin riceve il primo cartellino giallo di Cagliari-Roma. Il centrocampista rossoblù salterà la prossima partita contro il Napoli

Niente Napoli per Razvan Marin che è stato inserito nel taccuino dei cattivi dal direttore di gara Irrati per un fallo a centrocampo ai danni del giallorosso Pellegrini. Il centrocampista rumeno, in quanto diffidato, salterà la prossima importantissima partita che vedrà il Cagliari impegnato contro il Napoli.

