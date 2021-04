C’è chi ha vinto in maniera netta (vedi Lazio e Montesilvano), chi soffrendo e rimontando come lo Statte. Tutte le dichiarazioni dei quarti di finale della Coppa Italia di Rimini. LAZIO-PELLETTERIE 5-1 (4-1 p.t.) Daniele Chilelli (allenatore Lazio): “Siamo arrivati in Final Eight al completo e volevamo dare un segnale forte. Mi è piaciuto l’atteggiamento e la conduzione di gara. Sono contento in particolare di Denise D’Angelo, l’ho messa dall’inizio perché se l’è meritato”. Vanessa (giocatrice Lazio): “So che posso aiutare la Lazio, ma non mi sento una leader, perché una giocatrice da sola non può fare la differenza. Noi siamo un Source