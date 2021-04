Basta un decimo per strozzare in gola un urlo di gioia.

Una vera e propria inezia la quale a volte nasce da una minuscola imperfezione, ma spesso frutto di un pizzico di sfortuna che può cambiare il corso di una gara

Lo sa bene Giorgia Villa che per un solo decimo ha dovuto dir addio al sogno di conquistare il primo podio continentale della carriera.

La 18enne di Brembate ha infatti chiuso i Campionati Europei di ginnastica artistica con un quarto posto nelle parallele asimmetriche, sfiorando così un risultato che alla vigilia appariva difficilmente raggiungibile.

Miglioratasi nettamente rispetto alle qualifiche, la portacolori delle Fiamme Oro ha cullato per qualche istante il sogno di ottenere un posto fra le prime tre sfoderando un esercizio di spessore.

Nonostante alcuni problemi alla schiena l’abbiano accompagnata durante la fase di avvicinamento, la capitana delle Fate è apparsa pulita nei collegamenti, chiudendo l’esercizio con un’uscita stoppata.

Il 14.000 ottenuto sulla pedana di Basilea non è bastato alla poliziotta orobica per raggiungere l’inglese Amelie Morgan al terzo posto, dovendosi così accontentare della medaglia di legno che conferma il suo talento in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Come da pronostico a trionfare è la russa Angelina Melnikova che ha totalizzato 14.500 punti precedendo la compagna di squadra Vladislava Urazova (14.333).

In chiave tricolore buona prova per Alice D’Amato che, malgrado le diverse difficoltà fisiche incontrate nell’ultimo mese, ha ottenuto un giudizio di 13.700 conquistando la quinta posizione complessiva.