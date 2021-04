Il numero più alto di presenze si è registrato in Largo Rezzara e Piazza della Libertà con la presenza di oltre un centinaio di giovani, rilevano dalla Questura di Bergamo.

Sabato pomeriggio i controlli delle Volanti hanno interessato in particolare bar ed esercizi pubblici, per evitare assembramenti all’esterno. Nelle zone più centrali: via XX settembre, Sentierone, Largo Rezzara, Piazza Pontida, Via Sant’Orsola, Piazza Libertà e Propilei. Ma anche nella zona della stazione.

Un’ opera di prevenzione, visibilità e soprattutto persuasione. È stata rilevata la presenza di molte persone, in special modo giovani, che gli operatori, attraverso inviti con gli altoparlanti ed il dialogo continuo hanno convinto ad allontanarsi per garantire il distanziamento.

Nei vari controlli sul rispetto della normativa anti Covid-19, le Volanti hanno elevato in questa settimana 32 contravvenzioni.