Le rossonere ribaltano il ko dell’andata grazie alle doppiette di Boquete e Dowie, Marinelli e Möller di nuovo a bersaglio, ma non basta. l Milan batte l’Inter 4-2 e conquista il primo posto nella finale di Coppa Italia TIMVISION 2020-21. Le rossonere ribaltano il ko dell’andata grazie ai primi due gol di Boquete in rossonero e alla doppietta di Dowie; non bastano i sigilli di Marinelli e Möller. Al “Vismara” le padrone di casa partono aggressive ma la prima occasione è per le ospiti: Marinelli salta Vitale sulla fascia, va in percussione e serve Möller al centro dell’area; la danese colpisce a botta sicura ma la difesa rossonera respinge e Fusetti spazza. Poco dopo chance anche dalla parte opposta su calcio piazzato: bel… Source