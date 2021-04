Irpiniatimes.it

Buongiorno cari concittadini, a Volturara tutti coloro che sono stati contagiati dal virus sono completamente guariti. Risulta positiva una sola persona che pur residente a Volturara è domiciliata e vive in un altro paese della provincia. Anche a lei auguriamo una pronta e completa guarigione. Ad oggi nel Nostro paese non ci sono persone contagiate. Da lunedì la regione Campania ritorna in zona gialla, la mia raccomandazione è di continuare a rimanere concentrati e a rispettare con rigore le regole. Non ci sono buone notizie sul fronte della campagna di vaccinazione. Nell’ultima settimana sono state inoculate solo 113 dosi di vaccino. Pochissime, seguendo questa media ci vorranno ancora dodici mesi per vaccinare in modo completo tutti i Volturaresi. I motivi addotti dall’azienda sono la mancanza di vaccino e di personale. Questa seconda ipotesi è paradossale, visto che oltre cinquanta professionisti del settore sanitario hanno offerto la loro disponibilità per il centro di Volturara. Purtroppo la nostra proposta ,così come tutte le nostre richieste avanzate all’azienda sanitaria, è rimasta senza risposta, si è persa nel niente. Noi continueremo ad offrire la Nostra disponibilità e quella della Nostra Comunità, il nostro centro, completo e attrezzato, e il personale che con grande senso di responsabilità ha dato la propria disponibilità. Semmai ci consentissero di attuare il nostro piano di vaccinazione di comunità, il paese sarebbe vaccinato in soli 15 giorni . Intanto auguro a tutti Voi una buona festa della LIBERAZIONE e Vi abbraccio La Sindaca Nadia Manganaro

