Da lunedì 26 aprile anche i locali bergamaschi potranno aprire, ma solo all’aperto.

“Come denunciato più volte da Ascom, quasi la metà dei locali non può avere un dehor – dichiarano Alberto Ribolla e Alessandro Carrara, Consiglieri Comunali della Lega – In alcuni casi sono state trovate delle soluzioni, ma in altri no. Per questi locali è necessario attivarsi concretamente con misure ad hoc, perché non solo resteranno chiusi, ma subiranno anche la concorrenza di chi può lavorare all’esterno.”

“Il Sindaco – concludono i Consiglieri – ha annunciato di voler venire incontro a queste problematiche. Si passi dalle parole ai fatti e si diano effettivi bonus a coloro che non possono aprire, come, ad esempio, la riduzione della Tari, come proposto dalla Lega (prima firma Ribolla) in un ordine del giorno al bilancio”.