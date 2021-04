Domenica 25 aprile trascorre tra Sante Messe online, celebrazioni della Festa della Liberazione in live streaming e altri eventi

REGIONE – Domenica 25 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. E l’ultimo giorno prima dell’allentamento delle misure restrittive che consentirà la ripresa di alcuni eventi in presenza. La IV Domenica di Pasqua trascorre tra Sante Messe, festa della Liberazione ed altri appuntamenti online.

Le Sante Messe

Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” e al Santuario mariano della Guardia, a Genova, la Messa in diretta streaming su www.santuarioguardia.it. Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Festa della Liberazione

Tanti gli appuntamenti in streaming per il 76° anniversario della Liberazione: ne abbiamo selezionato due. Il Comune di Bologna ha organizzato le commemorazioni ufficiali nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia: saranno trasmesse sulla pagina Facebook del Comune di Bolognal 25 aprile 2021. Le celebrazioni saranno tramesse in diretta, a partire dalle 11, anche sulla pagina Facebook di Sant’Anna di Stazzema Sant’Anna di Stazzema – Parco Nazionale della Pace e sul Gruppo Legge Antifascista Stazzema Legge Antifascista Stazzema dal Sacrario di Sant’Anna.

lnoltre, il Museo diffuso della Resistenza festeggia il 25 aprile… cucinando! E lo fa con il Gusto del Mondo, Associazione EUfemia e Cucine Confuse. A partire dalle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook de Il Gusto del Mondo, prepareremo un piatto particolare per condividere insieme gusti e sapori alla riscoperta della nostra memoria. Parteciperà Valentina Zaccaria – Museo Diffuso della Resistenza

In streaming sul sito www.teatroallascala.org e sui canali Facebook e YouTube del Teatro alla Scala, domenica 25 aprile alle ore 18 Il Teatro alla Scala, per mezzo della sua Sezione ANPI, omaggia Milano celebrando il giorno della liberazione. A un saluto del presidente dell’ANPI provinciale Roberto Cenati seguiranno una lezione del professor Ivano Granata, già docente di Storia dell’Italia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, e un’esecuzione da parte di componenti dell’Orchestra del Teatro, affiancati da giovani dell’Accademia, di una Suite in dieci movimenti sul tema di Bella Ciao appositamente composta da Enrico Gabrielli per questa occasione. Dirige il direttore d’orchestra, nonché percussionista del teatro, Francesco Muraca.

Altri eventi online

Nel 700° anniversario della scomparsa di Dante il circolo di lettura della Biblioteca Giordano Bruno, ci conduce attraverso la lettura del XIX Canto dell’Inferno, nella terza bolgia dell’ottavo cerchio, dove sono puniti i simoniaci.

Damian Iorio e Pietro De Maria dirigono un concerto dedicato a Liszt, in diretta dal Teatro Lirico di Cagliari, che prevedel’esecuzione di: Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra S.124, Les Préludes, poema sinfonico n. 3 S.97, Tasso. Lamento e trionfo, poema sinfonico n. 2 S.96 di Franz Liszt. Appuntamento alle 21 su su www.videolina.it e www.unionesarda.it.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

Con il ritorno in zona gialla, spazio anche alle escursioni. Domenica 2 maggio escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/. Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.

