Anche a Feltre, conformemente a quanto disposto dalle misure di contenimento dell’epidemia in vigore per la zona “arancione”, quest’anno la cerimonia del 25 aprile per la Festa della Liberazione si è tenuta in forma ridotta. Per evitare assembramenti e occasioni di potenziale contagio non è stata prevista la presenza dei cittadini.

Il sindaco Paolo Perenzin si è recato presso il monumento dei caduti, dove – alla presenza del gonfalone del Comune e del presidente del consiglio comunale – ha deposto una corona d’alloro e tenuto poi un breve discorso davanti ai rappresentanti delle autorità civili, religiose e militari locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma. L’arciprete del duomo, don Angelo Balcon, ha concluso la cerimonia con un breve momento di preghiera.

L’articolo Feltre, 25 aprile Festa della Liberazione proviene da Bellunopress – Dolomiti.