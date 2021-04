L’Italservice Pesaro conquista la Coppa Italia 2020-2021. Il team guidato da Fulvio Colini batte in finale la Feldi Eboli di Alberto Riquer e si appunta per la prima volta sul petto la coccarda tricolore. L’atto conclusivo della Final Eight di Serie A maschile è andato in scena all’RDS Stadium di Rimini, lo stesso palcoscenico che vedrà scendere in campo domani (ore 18.15 diretta Raisport +HD) le ragazze di Lazio e Falconara per il trofeo femminile. A consegnare la coppa nelle mani del capitano dell’Italservice Pesaro, il numero uno della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini. Per la Lega Nazionale Dilettanti, a fare gli onori di casa, il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Simone Alberici. Source