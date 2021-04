Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Cagliari: le sue parole

PRESTAZIONE – «Penso che sia stata una questione di atteggiamento. Abbiamo preso un gol dopo quattro minuti e la squadra ha reagito comunque bene. Abbiamo sempre cercato di essere più vicini all’area del Cagliari. Sul 2 a 1 abbiamo fatto un errore noi. Rispetto al Torino oggi la squadra ha avuto un altro atteggiamento».

SMALLING – «Ha fatto una buonissima partita. É tornato dopo tanto tempo ed era importante farlo giocare. Penso che sia stato positivo per avere la possibilità di giocare in ottica Manchester United».

SOTTO ESAME – «Io sono stato sempre sotto esame e sono rimasto focalizzato sul mio lavoro, per questo devo rimanere concentrato per il match di Europa League contro il Manchester United».

ASPETTATIVE – «Il Manchester United è molto forte in contropiede. La prima cosa a cui dobbiamo pensare è non lasciare la squadra avversaria costruisca. Dobbiamo saper difendere in tutta la zona».

