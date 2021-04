Le parole del capitano del Cagliari Joao Pedro dopo il suo gol e la vittoria alla Sardegna Arena contro la Roma

Joao Pedro delle Meraviglie, Joao Pedro l’uomo dei record. Sono tanti i soprannomi dati al capitano del Cagliari che oggi non si è soltanto reso protagonista con la sua quindicesima rete in questa stagione ma ha anche eguagliato il record del suo connazionale Kakà. Ecco come ha commentato la vittoria e il match dei rossoblù contro la Roma.

SODDISFAZIONE – «Siamo felici, volevamo una prestazione di questo tipo, io cerco sempre di dare il mio contributo, sento assieme ai compagni la responsabilità di difendere questi colori».

COMPLIMENTI A NOI – «Oggi abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità, lo stiamo facendo da settimane perché volevamo fortemente uscire dal tunnel. Sapevamo che dovevamo farlo insieme, da squadra, con la forza del gruppo, complimenti a noi per questi 9 punti in una settimana ma non abbiamo ancora fatto nulla».

UN MATCH ALLA VOLTA – «Sono sceso in campo senza guardare nessun risultato o la classifica, pensiamo a noi e a continuare così. Ci godiamo una giornata felice, un po’ di riposo e si riparte».

