Milinkovic è l’uomo squadra della Lazio. Il Sergente sta vivendo la miglior stagione: 8 gol e 8 assist e contro il Milan…

8 gol e 8 assist: Milinkovic ha superato se stesso. Mai – come in questa stagione – era stato così determinante per la Lazio in termini realizzativi. Il serbo sta completando la sua crescita: dal trequartista immaginato da Pioli, è diventato l’uomo chiave per Inzaghi anche in fase di copertura.

Contro il Milan, la squadra si affida a lui: come ricorda La Gazzetta Sportiva, infatti, Milinkovic ha segnato a tutte le big del campionato, tranne che ai rossoneri. E chissà che non sia proprio lunedì la volta buona…

L’articolo La Lazio si affida a Milinkovic: il Milan è l’unica big a cui non ha segnato proviene da Lazio News 24.