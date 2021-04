Il processo per l’assegnazione del posto da senatore al presidente della Lazio Claudio Lotito è ancora fermo: la situazione

Una vicenda che si protrae da diverso tempo e che ancora non ha trovato una conclusione. Come riportato da Il Tempo, infatti, il processo per l’assegnazione del posto da senatore a Claudio Lotito, presidente della Lazio, è ancora bloccato.

Mentre la Giunta delle Elezioni ha stabilito che il posto in Senato per il seggio Campania 1 spetta all’imprenditore romano, attualmente è ancora in possesso di Vincenzo Carbone, premiato tramite il ripescaggio. Una situazione ancora non chiara e che non si smuove.

