I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i rossoblù e i giallorossi: pagelle Cagliari Roma

Le pagelle dei protagonisti del match tra Cagliari e Roma, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Le pagelle motivate del Cagliari

VICARIO 6: Incolpevole sui gol della Roma, vola nel primo tempo e salva bene su Fazio. Altra buona prestazione

CEPPITELLI 6,5: Roccioso e sempre attento, cerca e trova gli anticipi giusti arrivando su tutti i palloni alti

GODIN 5,5: Tanta grinta come sempre, si perde Fazio nel gol del 3-2 e non legge la palla di Pellegrini per il primo gol della Roma

CARBONI 6: Buona prova del classe 2001, attento e sempre pulito. Nel finale si esalta e non fa passare nessuno dalle sue parti

NANDEZ 7: Quanto ha corso oggi Nahitan? forse più di un maratoneta a New York. Ottimo in entrambe le fasi e perfetto nell’assist del primo gol

MARIN 7,5: Che partita, ancora una volta di Marin! segna il gol del 2-1 e regala l’assist a Joao Pedro per il 3-1. Peccato per il giallo, salterà il Napoli (82′ DUNCAN S.V)

DEIOLA 6,5: Corre tanto, gioca semplice e fa tanta legna. Sempre ben posizionato e non molla un centimetro agli avversari

LYKOGIANNIS 6,5: Terzo gol in campionato del greco che sblocca la gara, offre qualche spunto interessante sulla fascia (74′ ZAPPA S.V)

JOAO PEDRO 7: Quando serve lui c’è sempre: 15 gol in campionato e rete decisa per questa vittoria. Joao Meravigliao

SIMEONE 5: Prova ancora opaca dell’attaccante, si sacrifica e soffre, ma un attaccante deve fare anche altro e lui non ci è riuscito. (82′ RUGANI 6: spazza tutti i palloni che gli capitano davanti pulendo l’area dal pericolo)

PAVOLETTI 6: C’era da soffrire e lo fa bene, spizza tutte le palle alte, gioca di sponda e fa salire la squadra. (74′ CERRI 6: entra bene e combatte su ogni pallone tenendo impegnati i centrali giallorossi)

