Probabili formazioni Cagliari Roma: le possibili scelte di Semplici e Fonseca per il match di questa sera alla Sardegna Arena

Il Cagliari è pronto ad accogliere la Roma. Le due squadre si incontreranno questa sera (ore 18.00) alla Sardegna Arena, nella sfida valida per la trentatreesima giornata di campionato. Di seguito le probabili scelte degli allenatori.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Semplici, dopo le vittorie contro Parma e Udinese, potrebbe ritornare al 3-5-2. Davanti a Vicario si va verso la riconferma di Carboni, con Godin e Rugani a fargli da supporto. A centrocampo sugli esterni spazio a Nandez e Zappa con Marin, Deiola e Duncan – al posto dello squalificato Nainggolan – in mezzo. In avanti Joao Pedro e Pavoletti.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca ha recuperato Smalling, El Shaarawy, Spinazzola e Kumbulla. In porta dovrebbe essere confermato Mirante, davanti a lui spazio al trio Mancini–Cristante–Fazio. A centrocampo sulla fascia destra altra chance per Reynolds, mentre su quella sinistra dovrebbe esserci Bruno Peres, in mezzo Diawara e Villar. Sulla trequarti spazio a Carles Perez e Pellegrini con Mayoral in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Vicario, Rugani, Godin, Carboni, Zappa, Deiola, Duncan, Marin, Nandez, Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Cristante., Fazio, Reynolds, Diawara, Villar, Peres, Perez, Pellegrini, Mayoral. All. Fonseca

