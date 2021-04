Ci sono milioni di parole con cui poter descrivere un Sacerdote ma neanche a cercarle con cura riusciremmo a tracciare il tuo profilo.

Sì, perché prima e ben oltre la tua figura da Pastore, arriva la tua amicizia, la tua voglia di stravolgere ogni piccola cosa con l’entusiasmo, l’impegno, la volontà di un animo gentile. Come a voler far sentire e trasmettere il bisogno di lasciare una firma, un’impronta personale e unica in tutte le cose, specialmente le più semplici.

Così in questa foto: il Pastore dall’alto della sua collina si affida al suo bastone. Sul viso i segni di un timido sorriso di stupore. È la meraviglia naturale che rispecchia nei suoi occhi come in quelli di un bambino. All’improvviso fermo, immobile. Qualche secondo e poi si volta, fa un ghigno e riprende in discesa la sua corsa.

Oggi, al 25° dal tuo Sacerdozio, ti auguriamo infiniti momenti e paesaggi come questo, capaci di emozionarti e di riflesso emozionare chi ti attornia. Grazie Don Angelo Giorgetta per la tua ineguagliabile spiritualità.

IL COMITATO FESTE PARROCCHIALI DI SAN FELICE DEL MOLISE