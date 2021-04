L’Atalanta batte il Bologna con un netto e perentorio 5-0 e guadagna momentaneamente il secondo posto in classifica

Nel posticipo di questa domenica di Serie A, l‘Atalanta ha superato senza troppi patemi il Bologna. Un 5-0 netto e perentorio quello della squadra di Gasperini. Di Malinovskyi , Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk le reti.

Un successo che permette ai bergamaschi di salire a 68 punti in classifica e di prendersi, momentaneamente e in attesa di Lazio Milan, il secondo posto in classifica.

L’articolo Serie A, Atalanta a valanga: 5-0 al Bologna e secondo posto proviene da Lazio News 24.