La Juventus torna da Firenze con un punto e con una prestazione dai due volti: poco incisiva nel primo tempo, decisamente più convincente nella ripresa, anche grazie all'istantaneo gol di Morata, segnato 31 secondi dopo il suo ingresso in campo, che ha ridato entusiasmo ai bianconeri. Queste le parole di Andrea Pirlo e dello spagnolo al termine dell'incontro. ANDREA PIRLO Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, mentre avremmo dovuto affrontarlo in un altro modo, perché era una gara fondamentale nella corsa alla Champions. Eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi e così abbiamo lasciato troppo spazio agli avversari. Abbiamo provato a metterci con i tre dietro, tenendo gli esterni un po' più alti, e provando a giocare tra le linee con Ramsey…