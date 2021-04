Fiorentina e Juventus si ritrovano in questa domenica di aprile. Dopo il 3 a 0 in favore dei viola all'andata molte cose sono cambiate, queste le formazioni ufficiali della sfida odierna. FIORENTINA – JUVENTUS FIORENTINA (3-5-2): B. Drągowski, N. Milenković, G. Pezzella, M. Caceres, L. Venuti, S. Amrabat, E. Pulgar, G. Castrovilli, J. Igor, F. Ribéry, D. Vlahović All: Giuseppe Iachini JUVENTUS (3-5-1-1): W. Szczesny, M. De Ligt, L. Bonucci, G. Chiellini, J. Cuadrado, A. Ramsey, R. Bentancur, A. Rabiot, L. Alex Sandro, P. Dybala, D. Cristiano Ronaldo All: Andrea Pirlo Source