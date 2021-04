Il Renate pareggia 0-0 sul difficile campo di una Pro Sesto che è alla ricerca di punti per cercare di tirarsi fuori dalla zona play-out. La squadra di mister Diana trova il secondo risultato utile consecutivo e si riporta al terzo posto in classifica in solitaria, complici le sconfitte di Pro Vercelli e Lecco. I brianzoli, ora a quota 62 punti, sono attesi dall'ultimo impegno stagionale contro un'altra squadra a rischio retrocessione come la Lucchese, oggi vincente contro il Lecco: un avversario da non sottovalutare, anche perché le Pantere devono difendere un terzo posto molto importante in ottica play-off. Source