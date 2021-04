Comincia nel peggiore dei modi l’Auteri-bis. Netta la sconfitta in casa della Turris che supera i biancorossi 3-0 con le reti dell’ex D’Ignazio, Loreto e Alma.

“Reputo discreto il nostro primo tempo poi abbiamo preso un gol stupido e da lì siamo stati costretti a cambiare più volte assetto tattico – ha dichiarato a fine partita mister Auteri – Viceversa è stato un secondo tempo brutto in cui non abbiamo praticamente giocato e le responsabilità sono mie. Abbiamo bisogno di lavorare per recuperare al meglio la forma fisica perché quando un calciatore sta bene fisicamente di conseguenza sta bene anche mentalmente. La realtà è che 5-6 giocatori come Antenucci, Rolando, Perrotta, Semenzato, Sabbione non stanno come due mesi fa. Ai ragazzi ho detto di stare zitti, è necessario cambiare atteggiamento. Non sono un mago ma sono sicuro che miglioreremo, oltretutto non abbiamo più crediti in questa stagione. Ho pensato di far entrare Mercurio ma in quel momento non volevo metterlo in difficoltà in una partita difficile”.

L’articolo SSC Bari, parte male l’Auteri-bis: al ‘Liguori’ la Turris travolge i biancorossi 3-0 proviene da Telebari.