Se l’obiettivo era quello di imparare dai propri errori e di chiudere le partite con le occasioni costruite prima che si possano complicare, allora l’Atalanta può dire di aver fatto centro. Contro il Bologna arriva una vittoria rotondissima, un 5-0 che non lascia proprio spazio a repliche e che fa riprendere con estremo vigore la corsa-Champions dei nerazzurri.

Dopo l’amarissimo pari di Roma (1-1 al termine di una partita dominata per oltre 70′), gli uomini di Gasperini conquistano tre punti molto pesanti contro un Bologna che ha ancora ben poco da chiedere a questo campionato ma – almeno inizialmente – parso arrivato a Bergamo non per una semplice gita da Festa della Liberazione.

È servito un grande Gollini, infatti, per dire ‘no’ due volte a Skov Olsen nel primo quarto d’ora di gara. E per 20 minuti si è visto un undici di Mihajlovic arrembante e insidioso.

Poi l’Atalanta ha iniziato a carburare, e da lì in avanti non ce n’è più stato per nessuno: prima due occasioni per Maehle e Zapata, poi Malinovskyi al 22′ ha trovato la rete del vantaggio sfruttando a dovere un assist di tacco fantastico di Muriel.

Il raddoppio al 43′, agli sgoccioli del primo tempo: corner di Muriel e fallo (netto) di Danilo su Romero. Dal dischetto il numero 9 non ha sbagliato.

La ripresa s’è aperta col rosso sventolato dal direttore di gara a Schouten per un fallaccio su Romero. Un’espulsione che, di fatto, ha messo i titoli di coda a un match che era già decisamente indirizzato verso i colori nerazzurri.

Al 57′ e al 59′ i due gol, di Freuler e di Zapata, che hanno messo il risultato in cassaforte per l’Atalanta.

Nel finale c’è spazio anche per il colpo da bigliardo di Miranchuk, un sinistro precisissimo che ha freddato Skorupski per la quinta volta.

Troppa Atalanta per un Bologna privo di motivazioni, che s’è sfaldato appena i bergamaschi hanno deciso di pigiare sull’acceleratore. Questa volta senza fare sconti, a differenza di quanto visto giovedì a Roma.

Per l’Atalanta questo 5-0 agli emiliani significa secondo posto in campionato, in attesa di Milan-Napoli di lunedì sera.