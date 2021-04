Da lunedì 26 aprile la Lombardia e Bergamo tornano in zona gialla. Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, che rimane in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021, ha disposto le nuove regole in materia di “Riaperture”.



Cinema, teatri, sale concerto, live club riaprono al pubblico: i posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.

In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Ecco le informazioni relative ai cinema di Bergamo e provincia.

CINEMA CAPITOL

Riapre il Cinema Capitol Multisala di Bergamo lunedì 26 aprile 2021. Si torna in sala, dopo mesi di chiusura al pubblico, si riprende con grande entusiasmo e un pizzico di emozione. Ad accoglierci ci sono dei veri capolavori, attesissimi in sala.

Il Cinema ricomincia con un programma ricco di film di successo, acclamati dalla critica, provenienti da Festival Nazionali e Internazionali come “I Predatori”, diretto da Pietro Castellitto, con Massimo Popolizio e Giorgio Montanini. Vincitore Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2020. In proiezione: lunedì 26 aprile, martedì 27 e mercoledì 28 aprile alle 19.30.

Si prosegue col nuovo film di Pupi Avati, “Lei mi parla ancora”, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi. Il regista indaga sulla malinconia del passato con un grande Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. La pellicola ha ricevuto due candidature ai David di Donatello 2021, come migliore attore protagonista e per la migliore sceneggiatura non originale. In proiezione: Da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile e da lunedì 3 a mercoledì 5 maggio alle 19.30; sabato 1 e domenica 2 maggio alle 16.30 e alle 19.30.

C’è grandissima attesa per “Nomadland” film pluripremiato, che porta in scena una travolgente storia on the road, diretto da Chloé Zhao, con Frances McDormand e David Strathairn. Distribuito da The Walt Disney Company Italia. Leone d’Oro al Festival di Venezia 2020. Vincitore di due Golden Globe 2021 e si è guadagnato anche ben 6 nomination agli Oscar 2021, tra cui quella per Chloé Zhao, prima donna asiatica a essere nominata come miglior regista. In proiezione: giovedì 29 e venerdì 30 aprile e da lunedì 3 a mercoledì 5 maggio alle 19.30, sabato 1 e domenica 2 maggio alle 16.15 e alle 19.30.

In programmazione anche il Vincitore del Premio Leone d’argento – Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2020, “Nuevo Orden”. Film diretto da Michel Franco, ambientato in un futuro distopico e in un mondo in cui i paesi sono governati da regimi totalitari. In proiezione: martedì 27 e mercoledì 28 aprile alle 19.45.

Infine verrà trasmesso il film vincitore dell’Orso d’oro come miglior film al Festival di Berlino 2021 “Bad Luck Banging or Loony Porn”, diretto da Radu Jude. La carriera e la reputazione di un’insegnante sono in pericolo dopo che un sex tape personale finisce online. In proiezione: giovedì 29 e venerdì 30 aprile e da lunedì 3 a mercoledì 5 maggio alle 19.30, sabato 1 e domenica 2 maggio alle 16.15 e alle 19.30.

Il Cinema Capitol Multisala vuole festeggiare questa riapertura offrendo al suo pubblico lunedì 26 aprile e giovedì 29 aprile un aperitivo prima delle proiezioni a partire dalle 18, nel rispetto delle norme covid vigenti, presso i bar limitrofi al Cinema in Via Tasso (Proposta vincolata alla certezza che la nostra regione sia con i requisiti da rispettare della zona gialla).

Prezzi 5.50 euro per tutti

Ridotti Over 60 anni 4.50 euro

I biglietti si acquistano in loco, senza obbligo di prenotazione oppure si possono comprare online su www.capitolbergamo.it, nella sezione Prevendita. Per consultare il calendario aggiornato settimanalmente accedere al sito www.cinemabergamo.it o ai social FB e Instagram del Cinema Capitol.

CINEMA CONCA VERDE E CINEMA DEL BORGO

Dopo tanti mesi di astinenza, da lunedì 26 aprile riaprono il Cinema Conca Verde e il Cinema del Borgo. Ripartiranno con i film più importanti candidati ai premi Oscar 2021. Si tratta di titoli davvero affascinanti da gustare su grande schermo.

Uno dei primi in programma è MINARI di Lee Isaac Chung, candidato all’Oscar in tutte le categorie più importanti. Da lunedì 26 a mercoledì 28 in sala 1 al Conca Verde e da giovedì 29 aprile al Cinema del Borgo.

MANK è il secondo titolo, in sala 2 Conca Verde, tutti i giorni da lunedì 26. Uno dei titoli favoriti alla vittoria degli Oscar per cui è candidato in ben 10 categorie. L’opera di David Fincher (già regista tra gli altri di SEVEN e FIGHT CLUB) racconta la vita dello sceneggiatore Mankiewicz, scrittore del capolavoro di Orson Welles, QUARTO POTERE.

Da giovedì 29 aprile sarà la volta dell’altro grande favorito alle statuette ovvero NOMADLAND di Chloé Zhao, in sala 1 Conca Verde. È il film vincitore anche del LEONE D’ORO come Miglior Film al Festival di Venezia con protagonista un’eccezionale Frances McDormand. Da non perdere.

Al via anche gli eventi speciali: lunedì 3 maggio alle 21 e martedì 4 maggio alle 16 al Cinema del Borgo, in occasione della giornata internazionale della danza: CUBA DANCER di Roberto Salinas.

I cinema riaprono rispettando tutte le normative e le precauzioni necessarie. In particolare: l’orario è anticipato per fare in modo che tutti i film finiscano circa 15-20 minuti prima delle 22 considerando il coprifuoco. I posti sono numerati, preassegnati e distanziati di un metro (eccetto i congiunti). Viene incentivata la prevendita online su questo sito disponibile senza nessun costo aggiuntivo. I biglietti sono disponibili anche alla cassa del cinema da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I nuovi abbonamenti da 3, 6, 9 ingressi sono sempre validi e utilizzabili anche per acquistare i biglietti online, mentre per i possessori dei vecchi abbonamenti scaduti nel 2020 occorre presentarsi in cassa.

Per accedere alle sale è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica (o superiore: FFP) da tenere sempre indossata. Non è possibile accedere con mascherine “di comunità” ovvero di stoffa. (Per chi ne fosse sprovvisto diverse mascherine chirurgiche sono disponibili in cassa). Come negli scorsi mesi autunnali, tutti gli spazi sono sanificati con cura prima di ogni spettacolo, a tutti verrà misurata la temperatura prima di entrare, e per chi acquista in cassa è richiesto un contatto.

Continuano anche le proposte online dal divano di casa vostra con tantissimi titoli tra cui: BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN vincitore al festival di Berlino, APPLES e ASIA

CINEMA TEATRO GAVAZZENI A SERIATE

Il Cinema Teatro Gavazzeni riapre al pubblico da lunedì 26 aprile: ecco la programmazione dal 26 aprile al 7 maggio.

– Lunedì 26 aprile alle 17 “Trash, la leggenda della piramide magica”;

– lunedì 26 aprile alle 19.30 e martedì 26 aprile alle 17 e alle 19.30 “Le sorelle Macaluso”;

– mercoledì 28 aprile alle 17 e alle 19.30, giovedì 29 aprile alle 19.30 “Un divano a Tunisi”;

– venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio film da definire;

– lunedì 3 maggio alle 19.30, martedì 4 maggio alle 17 alle 19.30 “Burraco fatale”;

– mercoledì 5 maggio alle 17 e alle 19.30 “Chiamate un dottore!”;

– giovedì 6 maggio alle 19.30, venerdì 7 maggio alle 17 e alle 19.30 “Una classe per i ribelli”.

Il servizio bar e la consumazione all’interno della struttura, salvo diverse modifiche, rimangono vietate.

Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la durata della proiezione.

Gli orari potrebbero subire cambiamenti in base alle normative.

I prezzi: biglietto intero feriale 5 euro; intero festivo e prefestivo 6 euro; ridotto over 60 e under 12 a 4 euro.

Per informazioni: www.teatrogavazzeni.it

UCI CINEMAS ORIO E CURNO

Gli Uci Cinemas riapriranno in sicurezza dalla metà di maggio in avanti. Per avere maggiori informazioni: https://ucicinemas.it/faqriapertura2021/

SPAZIOCINEMA TREVIGLIO – ANTEO

Riparte lo SpazioCinema Anteo di Treviglio. Dopo un periodo di reiterata chiusura di cinema e teatri, lunedì 26 aprile si riaccenderanno gli schermi, ma, soprattutto si potrà riaccogliere il pubblico all’interno delle sale.

La riconsiderazione dell’esperienza filmica imposta dalla pandemia ha offerto l’occasione di confermare la sala cinematografica come luogo impagabile di socializzazione collettiva, di condivisione di un’emozione.

Anteo gioisce della riapertura e si prepara a offrire un’esperienza rinnovata ai propri spettatori. La sala cinematografica è il luogo fisico, sociale, morale ed estetico in cui le persone si radunano alla ricerca di un piacere non mediato, lontani dalla logica del “sempre-connessi”.

Frequentare la sala fisica significa essere consumati dall’esperienza di visione, trovando nel momento dell’incontro la sua più autentica forza. Al contempo, Anteo non vuole perdere aderenza rispetto alle nuove modalità di espressione e di fruizione sviluppate nell’ultimo periodo. Così la sala virtuale dialogherà con la sala fisica, le quali saranno complementari e non antitetiche. Saranno dunque riaperte le sale fisiche ma anche le sale virtuali continueranno la propria programmazione.

La partecipazione di pubblico agli eventi in streaming, ma anche la grande attesa della riapertura delle sale, dimostrano che il cinema è vivo, è una fonte inesauribile di crescita e conoscenza.

Anteo gioisce perché riaprire significa considerare i cinema come luoghi sicuri, in cui ci si adopera per garantite il rispetto di tutte le norme di sicurezza igienico-sanitarie.

Inoltre riaprire rappresenta per i lavoratori dello spettacolo anche un minore utilizzo della cassa integrazione, a favore dell’aspetto legato alla dignità del lavoro.

La programmazione di Anteo sarà caratterizzata da titoli in corsa agli Oscar, come Mank di David Fincher (anche in vos) – in corsa agli Oscar con 10 candidature; Minari di Lee Isaac Chung (anche in vos) – in corsa agli Oscar con 6 candidature; Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin – in corsa agli Oscar con 5 candidature; Collective di Alexander Nanau (solo in vos) – documentario d’inchiesta candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero e Miglior Documentario e – da giovedì 29 aprile – Nomadland di Chloé Zhao (anche in vos) – Leone D’Oro a Venezia e candidato a 6 statuette.

Anteo Palazzo del Cinema riapre all’insegna degli incontri tra pubblico e autori: lunedì 26 aprile alle 19.40 , il regista Filippo Meneghetti incontrerà il pubblico di Anteo per presentare in anteprima il suo film d’esordio Due , già acclamato dalla critica.

Mercoledì 28 aprile alle 19.40, sarà invece Davide Ferrario ad incontrare gli spettatori per presentare il suo ultimo documentario Nuovo Cinema Paralitico , un ritratto del poeta Franco Arminio, che parteciperà all’incontro insieme al regista.

Sempre lunedì 26 Anteo Palazzo del Cinema riaccenderà i propri schermi con l’anteprima di Corpus Christi di Jan Komasa e con titoli imperdibili mai usciti in sala, come Lezioni di persiano di Vadim Perelman e Lei mi parla ancora di Pupi Avati.

Nei giorni successivi saranno in programmazione anche Nuevo Orden di Michel Franco (dal 27 aprile – solo in vos); il capolavoro di Wong Kar Wai, In the mood for love (anche in vos): il racconto più romantico di sempre, oggi nella meravigliosa e attesissima versione 4K (dal 28 aprile) e Bad luck banging or loony porn, il film romeno diretto da Radu Jude che ha vinto l’Orso d’Oro all’ultimo Festival di Berlino (dal 29 aprile).

A CityLife Anteo i nuovi film in programmazione saranno invece Thunder Road di Jim Cummings (II), Nilde Iotti – Il tempo delle donne di Peter Marcias, Il mio nome è clitoride di Lisa Billuart-Monet, Daphné Leblond e titoli già usciti sul grande schermo ma per un periodo molto breve, come Tenet di Christopher Nolan (solo in vos), La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, Sul più bello di Alice Filippi e Non odiare di Mauro Mancini.

Per consultare la programmazione completa e dettagliata: Treviglio Anteo spazioCinema

Nel rispetto delle disposizioni di legge previste, tutti gli spazi delle sale Anteo saranno perfettamente agibili. Per accedere al cinema è obbligatorio essere muniti di una mascherina chirurgica o ffp2, che dovrà essere indossata per tutta la durata della permanenza al cinema, anche durante la proiezione del film.

Inoltre, è utile segnalare a tutti gli spettatori che nei mesi passati hanno acquistato un abbonamento in corso di validità durante il periodo di chiusura e con ancora ingressi non goduti, che non perderanno in alcun modo gli ingressi residui e potranno goderne alla riapertura delle sale.

Per ricevere i dettagli circa l’estensione aggiuntiva di ogni abbonamento, sarà possibile rivolgersi al personale di Anteo presso le biglietterie delle sale o scrivere a trevigliobiglietteria@spaziocinema.info